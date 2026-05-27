هل لا تزال بيروت محصنة من الهجمات الاسرائيلية؟ تقرير اسرائيلي يتحدث

نقل موقع "واللا" الاسرائيلي عن مسؤول عسكري إسرائيلي انه بعد أن وسع الجيش نشاطه في إلى ما بعد الخط الأصفر فان لم تعد محصنة من الهجمات موضحاً أنه إذا نشأت فرص عملاتية في العاصمة فلن يتردد الجيش وسيستغلها لضرب أهداف.

Advertisement