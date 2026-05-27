تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية بعبدات توضح: رخص البناء تخضع للتدقيق

Lebanon 24
27-05-2026 | 03:36
A-
A+
بلدية بعبدات توضح: رخص البناء تخضع للتدقيق
بلدية بعبدات توضح: رخص البناء تخضع للتدقيق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 اصدرت بلدية بعبدات بيانا اشارت فيه الى انه "يتم التداول في الآونة الأخيرة بمعلومات وتعليقات تتعلق ببعض رخص البناء وحركة بيع العقارات في بعبدات، ويهمّ البلدية أن توضّح للرأي العام ما يلي:

أولاً: إنّ بلدية بعبدات تقوم بواجباتها كاملة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتخضع جميع رخص البناء للتدقيق الفني والقانوني اللازم، ولا تُمنح أي رخصة إلا بعد استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
Advertisement

ثانياً: إنّ عمليات بيع وشراء العقارات تبقى شأناً خاصاً بين البائع والشاري، ولا يقع ضمن صلاحيات البلدية التدخّل في حركة السوق العقارية أو خيارات المالكين في البيع والشراء.

علماً ان البلدية تقوم بالتدقيق بكافة الوثائق المقدمّة إليها حسب الأصول القانونية.

ثالثاً: أمّا بالنسبة للمبنى الذي يتم التداول بشأنه، فهو قد إستحصل على موافقة مجلس الإنماء والإعمار، نقابة المهندسين ثم إتحاد بلديات المتن، وأخيرا تم التدقيق به من خلال لجنة مهندسي البلدية وهو إستوفى كُل الشروط الهندسية حسب القانون.

ولا يمكن اعتباره مؤشراً إلى أي تغيير ديموغرافي كما يحاول البعض تصويره.

رابعاً: تؤكد البلدية أنّ العمل البلدي يتم بشفافية كاملة، ولا وجود لأي "صفقات" أو استنسابية في تطبيق القانون، والبلدية أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين للإجابة عن أي استفسار والإطلاع على كل المعلومات ضمن الأصول القانونية.

خامساً: تواصل البلدية القيام بدورها الرقابي والإداري وفق أحكام القانون اللبناني، من دون أي تساهل أو غضّ نظر عن أي مخالفة، وبما يحفظ مصلحة بعبدات وأهلها.

سادساً : إن رخصة هذا المبنى المذكور لم تكن لتعطى لو لم يستحصل المالك على كل الرخص القانونية بدأً بمجلس الإنماء والإعمار كون الأرض بمحاذاة تخطيط ومن ثمّ بتصديق ترخيص اتحاد بلديات المتن ونقابة المهندسين وانتهاءً ببلدية بعبدات بعد أن كنّا قد تأكدنا ان كل شي قانوني مئة في المئة، ربطاً نسخ عن التراخيص.



وختم البيان:" إن بلدية بعبدات على يقينٍ تام من وراء هذه الحملة المشبوهة وتترك لنفسها حق الإدعاء".
مواضيع ذات صلة
بلدية حلبا توضح: الموقف الرسمي يصدر عن البلدية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: السفينة "دورينا" تخضع لمرافقة مدمرة أميركية بالمحيط الهندي
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنساعد لبنان على إعادة البناء ولدينا شركاء جيدون هناك
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: إيران تمثل اليوم قوة أخلاقية مسؤولة أما أعداؤها فيجسدون قوة طائشة لا تخضع لأي رقابة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الإنماء والإعمار

اتحاد بلديات المتن

نقابة المهندسين

العمل البلدي

مجلس الإنماء

لبنان

الهند

بعبدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-05-27
Lebanon24
04:15 | 2026-05-27
Lebanon24
04:00 | 2026-05-27
Lebanon24
03:49 | 2026-05-27
Lebanon24
03:47 | 2026-05-27
Lebanon24
03:31 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24