أصيب بغارة إسرائيلية قرب سد القرعون.. جثة شهيد عسكري في الجيش لا تزال مكانها

لا يزال جثمان الشهيد العسكري في الجيش في مكانه منذ الأمس وذلك بعد اصابته بغارة إسرائيلية قرب سد القرعون، وهو من بلدة المحيدثة قضاء ، وفق ما أفادت مندوبة " ".يذكر أنّ العنصر في الدفاع المدني كامل وفي الرسالة أحمد القزويني وهما من بلدة استشهدا أيضا بعد قدومهما للاسعاف وذلك جراء استهدافهما بغارة من مسيّرة في المكان نفسه.