لبنان
طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان.. وتحذير للراغبين بالذهاب إلى البحر
Lebanon 24
27-05-2026
|
04:43
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح أحيانا.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على
لبنان
مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا إلى منطقة
الحوض الشرقي
للمتوسط.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار
بيروت
بين 18 و27،
طرابلس
بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.
تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية يوم الجمعة خاصة على الشواطئ الشمالية.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ثم تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهرعلى الجبال الشمالية فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا.
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل ملموس على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح أحيانا.
الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود المترين شمال البلاد كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على الجبال الجنوبية.
السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط بعض الأمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.
- الحرارة على الساحل من 18 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 18 درجة، في الداخل من 10 إلى 24 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.
- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:31 ساعة غروب الشمس: 19:40
Lebanon 24
27/05/2026
