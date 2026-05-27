مهنئًا بعيد ‫الأضحى‬.. البطريرك ميناسيان‬ : لبنان يحتاج اليوم إلى الإيمان والمحبة والوحدة

هنّأ البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك للأرمن ، بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنّ “هذا العيد يحمل في جوهره رسالة الإيمان والتضحية والمحبة، وهي القيم التي يحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى”.وقال البطريرك ميناسيان في بيانه:“يطيب لي، لمناسبة المبارك، أن أتوجّه إلى إخوتنا المسلمين بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والسلام والطمأنينة على لبنان والعالم.إنّ عيد الأضحى هو مثالًا حيًّا للتسليم لمشيئة الله والتضحية في سبيل الحق والمحبة. ومن هذا المعنى العميق، يدعونا العيد اليوم إلى أن نرتقي فوق والانقسامات، وأن نجعل من التضحية سبيلًا لخدمة الإنسان، ومن المحبة جسرًا للقاء والتلاقي.وفي ظلّ ما يعيشه لبنان من أزمات، وما يثقل قلوب اللبنانيين من قلق وخوف على مستقبل وطنهم وأولادهم، تبقى الأعياد محطة رجاء تدعونا إلى التمسّك بوحدتنا الوطنية ورسالتنا المشتركة. مسيحيين ومسلمين، علينا الدفاع عن كرامة الإنسان وصون العيش الواحد.إنّ لبنان لا يُبنى إلاّ بتضامن أبنائه، ولا ينهض إلاّ بروح الأخوّة والتعاون والصدق والتلاقي. ومن هنا، فإنّ عيد الأضحى يشكّل دعوة صادقة إلى المصالحة، وإلى تغليب لغة المحبة والحوار على لغة الانقسام والحرب.