تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قماطي: نتمسك بلبنان الكبير وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه

Lebanon 24
27-05-2026 | 04:00
A-
A+
قماطي: نتمسك بلبنان الكبير وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه
قماطي: نتمسك بلبنان الكبير وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، على "أننا نتمسك بلبنان الكبير وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه"، معتبرًا أن "الكلام عن وقف إطلاق النار الذي لما كان ليُبحث به لولا الضغط الإيراني، لا يمكن أن يتحقق أو أن يلتزم به حزب الله في حال جرى تكريس الاحتلال في الجنوب، بحيث يبقى كل طرف حيث هو، أي أن الإسرائيلي يبقى في القرى التي دخل إليها على الأرض اللبنانية، والمقاومة تبقى في مكانها".
Advertisement



وقال: "إذا قامت المقاومة بعمليات على قوات الاحتلال على الأرض اللبنانية المحتلة، فحينها تقوم القيامة بأن حزب الله خرق الاتفاق وأعاد الحرب إلى لبنان وما شاكل، فهذا لن يحصل، لأننا دخلنا في هذه المعركة من أجل أن نحقق التحرير ووقف العدوان وعودة الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة الإعمار".



وجاء كلام قماطي خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله للشهيد" هادي محمد مرتضى في حسينية البرجاوي في بئر حسن، بحضور عدد من الشخصيات النيابية والسياسية والعلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية، وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.



وأشار قماطي إلى أن "رئيس الجمهورية أو غيره بأغلبية حكومية يريدون ضرب المقاومة في هذا العهد"، مضيفًا: "على هؤلاء أن يعلموا أنهم جهة عابرة تأتي وتذهب، فيما نحن المتجذرون في هذا البلد، سنبقى العزة والكرامة والقوة والحرية والتحرير لهذا الوطن".



وأوضح قماطي: "نحن حلفاء إيران على رأس السطح ونفتخر بذلك، لا سيما وأنها اليوم باتت الدولة العظمى في المنطقة، وتفرض شروطها على الولايات المتحدة الأميركية، بعدما انتصرت على أقوى جيشين كلاهما معًا، الأول في العالم والثاني في المنطقة، وصمدت وثبتت بوجههما".



وأضاف: "عندما نتحالف مع إيران، فإننا نتحالف مع دولة قوية وعزيزة ذات سيادة وقدرة، وهي على طريق الحق وفي سبيل الحق وفي مواجهة الظلم".



وقال قماطي: "أمام الواقع اليوم، لا يحلمن أحد في هذا البلد ولا في خارجه ولا في العالم أنه يستطيع أن يقضي على هذه المقاومة أو أن ينزع سلاحها الذي يحمي الوطن كله لا أبناء مذهب معيّن، فسلاحنا هو أرواحنا، وأرواحنا هي أعز ما نملك".



وتابع: "إذا أراد البعض أن ينزعوا سلاحنا، فإنهم يريدون أن ينزعوا أرواحنا، وإذا أرادوا أن ينزعوا أرواحنا فسوف ننزع أرواحهم، ولن نقبل على الإطلاق أن نسلّم السلاح، ولن نسمح أن يتحول لبنان تحت الوصاية الأميركية إلى ورقة بيد الأميركي ومن خلفه الإسرائيلي وآخرون، يلعب بها ويحركها كيف شاء".



وشدد قماطي على أن "المقاومة تسطر اليوم بطولاتها على مستوى الميدان، وهي لن تتوقف عن القيام بواجبها"، معتبرًا أن العدو الإسرائيلي استطاع أن يتوغل بضعة كيلومترات في الجنوب لأننا كنا قد أفرغناه كرمى لعيون هؤلاء الأذلاء في السلطة اللبنانية، وكرمى لعيون هذا العهد الذي وعد وخدعنا وكذب علينا، وكرمى للبعض كي يأخذوا فرصتهم في الضغوط الدبلوماسية والعلاقات مع دول العالم".



وأكد أن "أبطال المقاومة مستمرون في مواجهتهم ومقاومتهم، وها هم يقضون مضاجع ضباط ورتباء وجنود وقوات العدو الإسرائيلي، ويدمرون آلياته ودباباته في الجنوب اللبناني بشكل يومي، موقعين بين صفوفه قتلى وجرحى".



وختم: "العدو يصرخ ويستعين بكل دول العالم كي ينقذونه من المأزق الذي وقع فيه، بحيث إنه بات لا يستطيع التقدم لأن المقاومة تواجهه، ولا يستطيع الانسحاب لأنها هزيمة كبرى له أمام مستوطنيه من دون إنجاز أي شيء".
مواضيع ذات صلة
لمناسبة مئوية الدستور.. حزب الله: لا يمكن للبنان أن يكون وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه بالشعارات بل بحماية أرضه وشعبه
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": تمسّك أبناء الجولان بأرضهم موقف وطني
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: الكيان اللبناني كيان نهائي لجميع أبنائه لا يقوم على الغلبة بل على الشراكة الفعلية ولا على الاصطفافات الظرفية بل على العيش الواحد
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تتمسّك بلبنان.. سباق للحفاظ على الدور
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

إيران على

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
14:21 | 2026-05-27
Lebanon24
14:09 | 2026-05-27
Lebanon24
14:00 | 2026-05-27
Lebanon24
13:10 | 2026-05-27
Lebanon24
12:43 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24