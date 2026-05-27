مستشفى نبيه بري الحكومي: هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقاً

أعلنت ادارة الحكومي، أنه يتمّ تداول ورسائل تفيد بوجود قرار لإخلاء المستشفى في ، بسبب ما يُشاع عن تقدّم للعدو، وهذا الخبر غير صحيح إطلاقًا.وقالت في بيان: "نؤكد أنّ العمل داخل المستشفى مستمر بشكل طبيعي، وجميع الطواقم موجودة وتتابع مهامها كالمعتاد، ولا صحة لأي معلومات يتم تداولها خارج المصادر الرسمية. نرجو من الجميع عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزرع الخوف والبلبلة بين الناس، واعتماد المعلومات الدقيقة فقط من الإدارة والجهات المعنية والرسمية".