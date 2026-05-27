أدرعي يُجدّد إنذاره إلى سكان مدينة النبطية: للإخلاء فوراً

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي: "نُجدّد إنذارنا العاجل الى الموجودين في ".وأضاف أدرعي في بيان: "في ضوء قيام " " بخرق إتّفاق وقف اطلاق النار يُضطر الجيش الإسرائيليّ للعمل ضدّه بقوة. الجيش الإسرائيليّ لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال ".وتابع: "نُؤكّد أنّ كلّ من يةجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".