سعر الخاروف في العيد تخطّى القدرة الشرائية العادية

أكّد عدد من بائعي الخراف أنّ الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام لم يختلف كثيرًا عن العام الماضي، لناحية عدد المبيعات وحجم الطلب.

وأشاروا إلى أنّ أسعار الخراف بلغت مستويات مرتفعة خلال فترة العيد، خصوصًا في ظلّ النقص الحاصل في أعداد المواشي في ، في مقابل تزايد الطلب عليها.

وفي هذا الإطار، أوضح عدد من المواطنين الذين اشتروا أضاحي للعيد أنّ سعر الخروف الذي يتراوح وزنه بين 70 و80 كيلوغرامًا وصل هذا العام إلى ما بين 600 و700 دولار تقريبًا، على أساس أن سعر الكيلو الواحد يبلغ نحو 7.5 دولارات.

ولفت الباعة أيضًا إلى أنّ ارتفاع الأسعار دفع بعض العائلات إلى الاكتفاء بالتضحية بنصف خروف بدلًا من خروف كامل.