تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقّب لقرار ترامب... ومخاوف كبيرة من إستهداف الضاحية

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
27-05-2026 | 06:30
A-
A+
ترقّب لقرار ترامب... ومخاوف كبيرة من إستهداف الضاحية
ترقّب لقرار ترامب... ومخاوف كبيرة من إستهداف الضاحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إسرائيل أنّها بصدد توسيع عملياتها العسكريّة في لبنان، وقد تعمد إلى إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت من جديد، ردّاً على إطلاق "حزب الله" طائرات مسيّرة، لم يستطع الجيش الإسرائيليّ حتّى الآن التعامل معها بحزمٍ، ولا تزال تُلحق خسائر في صفوفه، على الرغم من تقدّمه في الجنوب، ورغبته في السيطرة على بلدات إستراتيجيّة، يقول إنّ عناصر "الحزب" يستخدمونها لشنّ هجمات ضدّ قوّاته المتوغلة وعلى المستوطنات الإسرائيليّة.
Advertisement
 
ويأتي التصعيد المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، قبل يومين من إنعقاد إجتماع الوفدين الأمنيين اللبنانيّ والإسرائيليّ في البنتاغون، في 29 أيّار. فبينما يُولي لبنان أهميّة على اللقاء لتثبيت وقف إطلاق النار بشكلٍ دائمٍ والتقدّم في المُفاوضات، لا تزال إسرائيل تزيد من وتيرة قصفها للبلدات الجنوبيّة وللبقاع الغربيّ.
 
ومن شأن إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ يُصعّب مهمّة الوفد العسكريّ اللبنانيّ، ويُعرّض المُباحثات والهدنة الهشّة للخطر، ويُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل التوصّل إلى اتّفاق وقف إطلاق النار، وخروج الأمور عن السيطرة. فإسرائيل تُريد التشديد على أنّ ما قد يحصل من توافق بين الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيران، لا ينسحب على الوضع في لبنان. وقد عبّر العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن رفضهم أنّ تشمل التهدئة الجبهة اللبنانيّة، إنّ لم يتمّ بلوغ حلّ، في ما يتعلّق بموضوع سلاح "حزب الله". أمّا الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، فأعطى تل أبيب حريّة التصرّف والدفاع عن مصالحها وعن أمنها، وبرز تصريح وزير الخارجيّة ماركو روبيو، الذي أعلن أنّ زمن سيطرة "الحزب" على قرار الدولة قد ولّى، في إشارة إلى أنّ لا رجعة عن حصر السلاح، والقضاء على دور "المُقاومة الإسلاميّة" الأمنيّ.
 
أمّا "حزب الله"، فيُريد التأكيد من خلال إستمرار إسرائيل في عدم إحترام الإتّفاقيات، أنّ لا جدوى من التفاوض معها، وأنّ منطق القوّة فقط يردعها عن الإستمرار في عدوانها على لبنان. وقد جدّد في آخر بيان أصدره، حقّ اللبنانين في الدفاع عن أرضهم ومُقاومة الإحتلال.
 
وهناك ترقّب لما قد تحمله الساعات المُقبلة من تصعيد أمنيّ خطير، والدور الذي ستلعبه واشنطن في الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل عدم خرق قواعد الإشتباك الحاليّة، القائمة على عدم قصف مناطق العاصمة اللبنانيّة والضاحية الجنوبية لبيروت، لإعطاء فرصة لنجاح المُفاوضات، التي يرفضها "حزب الله" بالمُطلق، لما تُشكّله من ضغوطات عليه.
 
ويربط مراقبون التصعيد الذي بدأ يوم الإثنين، بما سبقه من عقوبات أميركيّة على شخصيّات من "الثنائيّ الشيعيّ" ومن الجيش والأمن العام ليل الخميس الماضي، وخصوصاً وأنّها تزامنت قبل حوالي أسبوع من موعد لقاء البنتاغون، للضغط على الوفد اللبنانيّ الأمنيّ، والرضوخ للشروط الإسرائيليّة.
 
وإذا كانت الولايات المتّحدة شريكة بالفعل في التصعيد، فإنّ هناك خشية من إعطاء ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولردّة فعل "حزب الله" على هكذا خطوة، ما يضع لبنان الرسميّ الذي يُولي أهميّة كبيرة على المُباحثات في خطر، ويُخرج الوضع العسكريّ من جديد عن السيطرة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من تصعيد كبير يطيح بالهدنة ورهان رسمي على تدخل عاجل من قِبَل الراعي الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن مقتل الرجل الثاني في داعش في نيجيريا: لا نمزح وترقبوا من هو الهدف التالي
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ذعرٌ في الولايات المتّحدة... ومخاوف كبيرة من موجات "تسونامي مُرعبة"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الثنائي

دونالد

إسلامي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
14:21 | 2026-05-27
Lebanon24
14:09 | 2026-05-27
Lebanon24
14:00 | 2026-05-27
Lebanon24
13:10 | 2026-05-27
Lebanon24
12:43 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24