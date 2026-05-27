المرتضى معايداً بالأضحى: لبنان يُحمى بالوحدة والتضحية والثبات

وجّه الوزير السابق القاضي معايدة الى اللبنانيين بمناسبة ، وقال في بيانٍ: "في عيد الأضحى المبارك، يدخل اللبنانيون العيد هذا العام مثقلين بالأوجاع والضغوط والتهديدات، لكنّهم يحملون أيضًا ما حفظ هذا الوطن عبر تاريخه: الإيمان، والصبر، والإرادة التي لا تنكسر أمام العدوان ولا أمام مشاريع الإخضاع".وتابع: "في هذا العيد، تحضر ذكرى أكثر من أيّ وقتٍ مضى؛ أولئك الذين قدّموا دماءهم كي يبقى عزيزًا، حرًّا، عصيًّا على والانكسار. هم الذين صنعوا للأعياد معناها الوطني والكرامة التي يستأهلها اللبنانيون، وسيبقون البوصلة التي تذكّر الأجيال أنّ الأوطان تُحمى بالتضحية والثبات لا بالاستسلام والارتهان."وختم:"كلّ عام ولبنان وكلّ شعبه أكثر وعيًا وتمسّكاً بالعيش الواحد وقدرةً على حماية الأرض والسيادة والكرامة. أعاده الله على اللبنانيين بالأمن والعزّة والفرج القريب".