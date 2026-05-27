الدفاع المدني: إنقاذ 29 مواطنًا من الموقعين المستهدفين في الدوير والنبطية

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "تمكنت فرق البحث والإنقاذ في للدفاع المدني، رغم خطورة والأضرار الكبيرة التي خلّفتها، من إجلاء وإنقاذ ٢٩ مواطنًا كانوا محاصرين داخل الأبنية المتضررة في كلٍّ من الدوير والنبطية. وقد أسفرت العمليات في الدوير عن إنقاذ طفلين و١٢ مواطنًا، فيما تم في إخلاء ١٥ مواطنًا، حيث عمل العناصر بسرعة وكفاية لتأمين سلامة المدنيين ونقلهم إلى أماكن آمنة. ولا تزال فرق الدفاع المدني تواصل تنفيذ عمليات البحث والاستجابة الميدانية في المواقع المستهدفة".