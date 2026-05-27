بلدية فاريا: لتثبيت اسم سد شبروح على الخرائط الرقمية

أصدرت بلدية فاريا بيانًا، أوضحت فيه "متابعتها الحثيثة لملف نسب بعض المعالم والمناطق التابعة لنطاقها البلدي إلى بلدات أخرى على المنصات الرقمية، نتيجة ما وصفته بـبعض الخلل الذي ظهر أخيرًا على عدد من الخرائط الإلكترونية".وأكدت أنه، ومن خلال المتابعة المباشرة والجدية مع الجهات المختصة، تم رسميًا تثبيت اسم سد شبروح على الخرائط الرقمية، ولا سيما على منصة "Google Maps"، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا لتصحيح وتثبيت أسماء المواقع الأخرى كافة ضمن النطاق البلدي لفاريا.وأعلنت أن "إدارة ملف السد الرقمي أصبحت تحت الإشراف الكامل والمباشر للجنة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في البلدية، التي تتولى متابعة هذا الملف تقنيًا وإداريًا".وفي السياق، توجّه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في دعم هذه الجهود، منوّهًا بالدور "المحوري والفعال" الذي تؤديه والتحول الرقمي في هذا المجال.كما دعت البلدية الأهالي والغيّارَى على البلدة إلى إبلاغها فورًا بأي حالة تعدٍّ أو تزوير مشابهة على المنصات الرقمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية.وختمت البلدية بيانها بالتشديد على أهمية ربط اسم "فاريا" بجميع الأنشطة والمعالم المقامة ضمن أراضيها عند النشر على والمنصات الرقمية، معتبرة أن ذلك "يشكل عنصرًا أساسيًا في حماية وتعزيز الهوية الرقمية والسيادية للبلدة".