تقرير إماراتيّ: إستراتيجيّة "حزب الله" وضعت الضاحية الجنوبية لبيروت في "الخطر"

ذكر موقع "إرم نيوز" أن خبراء ومراقبين يرون أن الضغوط الميدانية المكثفة التي يمارسها " " تهدف بالأساس إلى دمج المسار التفاوضي بين وطهران بملف التصعيد اللبناني ؛ لتوفير "ظهير عسكري" يعزز الموقف الدبلوماسي .

وأشاروا إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت ، وخاصة الضاحية الجنوبية وبيروت، في مواجهة مباشرة مع خطر الحرب.



ومع تصاعد التهديدات لبيروت ردًا على هجمات المسيّرات، يبدو أن الحزب يدفع البلاد نحو شبح الحرب الشاملة لتحسين شروط التفاوض الإيراني.



ويؤكد الخبراء لـ"إرم نيوز" أن الساحة تحولت إلى مجرد "ورقة ضغط" يستخدمها المفاوض الإيراني في محادثاته مع واشنطن بوساطة إسلام آباد، ما يجعل الاستقرار الوطني اللبناني تفصيلًا ثانويًا في صراع القوى الكبرى.





وأضاف صافي لـ"إرم نيوز"، أن لبنان عمل على التأكيد على دوره التفاوضي حول سبل انسحاب إسرائيل من الجنوب، لكن الوقائع الميدانية تفرض نفسها مع خرق تل أبيب وقف إطلاق النار وتحقيق شروط المنطقة الأمنية وتعزيز أوراقها التفاوضية في وجه الحكومة اللبنانية.



وفي المقابل، فإن "حزب الله" غير قادر على تغيير المعادلة، يرفض المفاوضات التي تتم برعاية أميركية بين لبنان وإسرائيل ويحاول توظيف التصعيد المتبادل بينه وبين تل أبيب، في محاولة لحجز مقعد له المرحلة القادمة في المفاوضات الأميركية الإيرانية وتحديد قواعد اشتباك جديدة.



وقد أجبر نتنياهو على تقييد حركة الجيش الإسرائيلي بالجنوب اللبناني وفق صافي، بناء على طلب من ترامب وعدم استهداف الضاحية، في ظل إطلاق "حزب الله" المسيرات تجاه المستوطنات الشمالية، ما نقل المعركة إلى الضاحية الجنوبية، باستهداف تل أبيب للبيئة الحاضنة هناك وفي البقاع الشرقي والغربي. ويرى أستاذ العلوم السياسية اللبنانية، البروفسور وليد صافي، أن مسار المفاوضات الأميركية له تأثيره البالغ في ما يجري بالجنوب في الوقت الذي حاولت فيه الدولة اللبنانية فصل المسار التفاوضي لها مع بعيدًا عن .

واعتبر صافي أن لبنان بين "فكي الكماشة" الإيرانية والإسرائيلية، في وقت لم تحقق المفاوضات بين وتل أبيب التي تتم برعاية واشنطن، وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار، وبالتالي ما زال لبنان ساحة اختبار بين تل أبيب وطهران، حتى يتم الوصول إلى حل في التفاوض الأميركي الإيراني.



ويتداخل ما يجري على طاولة المفاوضات الإيرانية الأميركية، على حد قول صافي، بشكل كبير مع ما يحدث في جنوب لبنان، في وقت تريد فيه إسرائيل فصل المسار اللبناني عن الإيراني، حتى تتمتع بحرية التدخل في لبنان حال استئناف "حزب الله"، إعادة ترميم قدراته.



ولا يستبعد صافي انتزاع بنيامين نتنياهو موافقة ترامب والعودة إلى استهداف الضاحية والمناطق الحاضنة لحزب الله في وقت خرجت أنباء عن استدعاء الجيش الإسرائيلي، عناصر من الاحتياط؛ لتوسيع المناورة البرية، وسط مطالبة وزراء إسرائيليين بالوصول إلى نهر الزهراني.

وأوضحت المتخصصة في العلاقات الدولية، ثريا شاهين، أن دقة مسيرات "حزب الله" التي استهدفت شمال إسرائيل أثارت حالة من الانزعاج الواسع، ما دفع قادة تل أبيب للتلويح برد عسكري يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى يتواجد فيها التنظيم، وهو ما يضع العاصمة اللبنانية في دائرة الاستهداف المباشر نتيجة التصعيد الميداني الأخير.



وأكدت شاهين لـ"إرم نيوز"، أن هذا الوضع يؤثر للغاية على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، الذي لم يتحقق كاملًا، رغم كل الهدن والمساعي التي تبذل على الأرض، في ظل شرط لبناني لاستئناف التفاوض، يتعلق بوقف الضربات.