لماذا عادت إسرائيل إلى استهداف البقاع؟

قال مرجع عسكريّ، إنّ " أدخلت منطقة من جديد، ضمن بنك أهدافها، بعدما شنّت بعد ظهر اليوم، سلسلة غارات استهدفت جرود بعض البلدات البقاعية الشمالية".وأضاف المرجع العسكريّ، أنّ "إسرائيل تُريد نقل المعركة إلى البقاع، لما يُشكّله من موقع استراتيجيّ لـ" " لإطلاق عملياته، بعدما تراجع عناصره من البلدات الجنوبيّة الحدوديّة الأماميّة، وفي ظلّ تحرّك وتقدّم الجيش الإسرائيليّ إلى قرى جديدة".وأشار إلى أنّ "إستهداف العاصمة أو الضاحية الجنوبيّة لبيروت ليس خياراً متوفراً حاليّاً لدى إسرائيل، بسبب الضغط الأميركيّ، وإيلاء أهميّة للمفاوضات اللبنانيّة - الإسرائيليّة من جهّة، والأميركيّة - الإيرانيّة من جهّة ثانية، وهي لا تُريد أنّ تقوم بعرقلة المُحادثات مع ، التي يُقال إنّها أصبحت في مراحل متقدّمة".