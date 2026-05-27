تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي التقى رئيس بعثة العلاقات اللبنانية – الفرنسية وترأس اجتماعا موسّعا عن الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
27-05-2026 | 08:02
A-
A+
الراعي التقى رئيس بعثة العلاقات اللبنانية – الفرنسية وترأس اجتماعا موسّعا عن الجامعة اللبنانية
الراعي التقى رئيس بعثة العلاقات اللبنانية – الفرنسية وترأس اجتماعا موسّعا عن الجامعة اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس بعثة العلاقات اللبنانية الفرنسية عضو البرلمان الأوروبي فرانسوا كزافيه الذي ثمن " بقاء أبناء عدد من البلدات الحدودية  الجنوبية في ارضهم على الرغم من الخطر الذي يهدد حياتهم".
Advertisement



ورأى كزافيه انه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وشعبه الا ان المثير للإعجاب هو صمود هذا الشعب واصراره على تعليم أبنائه في المدارس التي أبقت أبوابها مفتوحة رغم المخاطر. لقد كان من المهم جدا رؤية صاحب الغبطة وتبادل الحديث معه حول وضع البلد الراهن.  انا اعلم جيدا كم ان هذا الشعب يعاني ونتمنى ان تنتهي معاناته في القريب العاجل."



وتابع: "لقد تمحور الحديث مع غبطته حول أهمية وضرورة عودة السلام الى لبنان فعلى الرغم من القلق الذي يسيطر الا ان الأمل يبقى ضروريا لناحية نتائج المفاوضات وفتح الباب امام الإصلاحات التي ينتظرها البلد منذ زمن طويل."



خبراء المحاسبة



والتقى الراعي نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود على رأس وفد في زيارة عرض فيها النقيب لوضع الخبراء والصعوبات التي يواحهونها في تطبيق مهنتهم في لبنان، لافتا الى "الدور المهم المناط بهم وهو مساعدة القضاء في أي نزاع يتطلب التدقيق الجنائي." واكد عبود وضع خبراتهم "بتصرف الدولة للمساهمة في رسم مسار لبناء دولة قوية وحديثة، فمهنتنا حاجة لكل الناس ونحن بانتظار اصدار قانون يضمن حماية الخبراء اللبنانيين المجازين من أي قرار تعسفي بحقهم لا يحظى بموافقة اهل الإختصاص والمعنيين المباشرين."



دعوة



وكان الراعي قد تسلم من أعضاء مكتب راعوية الزواج والعائلة  دعوة للإحتفال بالقداس الإلهي لمناسبة عيد الأب الشهر المقبل وتخريج دفعة من خريجي معهد العائلة من جامعة الحكمة لنيل دبلوم الإصغاء والمرافقة العائلية.



كاريتاس لبنان



ومن الزوار رئيس كاريتاس لبنان الاب سمير غاوي ثم المدبر الرسولي على ابرشية المكسيك الخوراسقف ايلي مخايل الذي عرض لشؤون الرعية المارونية والنشاط الذي تقوم به.



اجتماع



وعقد في الصرح البطريركي في بكركي إجتماع موسّع عن موضوع الجامعة اللبنانية ومستقبلها والإستحقاقات التي تنتظرها برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حضور مسؤول ملفّ الجامعة في الكنيسة المطران الياس نصار النائب البطريركي العام. وحضر الإجتماع عمداء ومدراء وأساتذة ومسؤولون سابقون في الجامعة وعدد من النواب ورئيس مؤسسة "لابورا" وممثل عن الرابطة المارونية وممثلون عن الأحزاب المسيحية. وبحث المجتمعون المشاكل التي تعاني منها الجامعة اللبنانية وكيفية الخروج منها. وأكّد المشاركون على دور الجامعة على الصعيد الوطني وعلى تعزيز مستواها الأكاديمي والعمل على أن تبقى جامعة لكل أبناء الوطن في مختلف مناطق لبنان.
مواضيع ذات صلة
لقاء تعاون بين الجامعة اللبنانية – الفرنسية في دده والطيران المدني
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لمرة واحدة ينطلق من تجارب أوروبية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"إطار الحوار التعددي": تعديل ولاية رئيس الجامعة اللبنانية "مُفصّل على القياس"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبان ناجي وطرابلسي زارا رئيس الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

في الجامعة

المسيحية

الأوروبي

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
14:21 | 2026-05-27
Lebanon24
14:09 | 2026-05-27
Lebanon24
14:00 | 2026-05-27
Lebanon24
13:10 | 2026-05-27
Lebanon24
12:43 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24