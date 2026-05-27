الراعي التقى رئيس بعثة العلاقات اللبنانية – الفرنسية وترأس اجتماعا موسّعا عن الجامعة اللبنانية

استقبل البطريرك الماروني في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس بعثة العلاقات عضو البرلمان فرانسوا كزافيه الذي ثمن " بقاء أبناء عدد من البلدات الحدودية الجنوبية في ارضهم على الرغم من الخطر الذي يهدد حياتهم".ورأى كزافيه انه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها وشعبه الا ان المثير للإعجاب هو صمود هذا الشعب واصراره على تعليم أبنائه في المدارس التي أبقت أبوابها مفتوحة رغم المخاطر. لقد كان من المهم جدا رؤية صاحب الغبطة وتبادل الحديث معه حول وضع البلد الراهن. انا اعلم جيدا كم ان هذا الشعب يعاني ونتمنى ان تنتهي معاناته في القريب العاجل."وتابع: "لقد تمحور الحديث مع غبطته حول أهمية وضرورة عودة السلام الى لبنان فعلى الرغم من القلق الذي يسيطر الا ان الأمل يبقى ضروريا لناحية نتائج المفاوضات وفتح الباب امام الإصلاحات التي ينتظرها البلد منذ زمن طويل."خبراء المحاسبةوالتقى الراعي نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود على رأس وفد في زيارة عرض فيها النقيب لوضع الخبراء والصعوبات التي يواحهونها في تطبيق مهنتهم في لبنان، لافتا الى "الدور المهم المناط بهم وهو مساعدة في أي نزاع يتطلب التدقيق الجنائي." واكد عبود وضع خبراتهم "بتصرف الدولة للمساهمة في رسم مسار لبناء دولة قوية وحديثة، فمهنتنا حاجة لكل الناس ونحن بانتظار اصدار قانون يضمن حماية الخبراء اللبنانيين المجازين من أي قرار تعسفي بحقهم لا يحظى بموافقة اهل الإختصاص والمعنيين المباشرين."دعوةوكان الراعي قد تسلم من أعضاء مكتب راعوية الزواج والعائلة دعوة للإحتفال بالقداس الإلهي لمناسبة عيد الأب الشهر المقبل وتخريج دفعة من خريجي معهد العائلة من جامعة لنيل دبلوم الإصغاء والمرافقة العائلية.كاريتاس لبنانومن الزوار رئيس كاريتاس لبنان الاب سمير غاوي ثم المدبر الرسولي على ابرشية المكسيك الخوراسقف ايلي مخايل الذي عرض لشؤون الرعية المارونية والنشاط الذي تقوم به.اجتماعوعقد في الصرح البطريركي في بكركي إجتماع موسّع عن موضوع الجامعة اللبنانية ومستقبلها والإستحقاقات التي تنتظرها برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ، في حضور مسؤول ملفّ الجامعة في الكنيسة المطران الياس نصار النائب البطريركي العام. وحضر الإجتماع عمداء ومدراء وأساتذة ومسؤولون سابقون وعدد من النواب ورئيس مؤسسة "لابورا" وممثل عن الرابطة المارونية وممثلون عن الأحزاب . وبحث المجتمعون المشاكل التي تعاني منها الجامعة اللبنانية وكيفية الخروج منها. وأكّد المشاركون على دور الجامعة على الصعيد الوطني وعلى تعزيز مستواها الأكاديمي والعمل على أن تبقى جامعة لكل أبناء الوطن في مختلف مناطق لبنان.