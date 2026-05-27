سامي الجميّل استقبل وفدا من خلية الأزمة في عين ابل

استقبل رئيس الجميّل، في بيت المركزي في الصيفي، وفداً من خلية الأزمة في عين ابل برئاسة البلدية ايمن ، في حضور عضو مارون عساف ورئيس إقليم بنت شربل لوقا.وخلال الاجتماع، عرض الوفد الواقع اليومي الذي يعيشه أبناء البلدة، ولا سيما الصعوبات الناتجة عن الظروف الأمنية والضغوط الاقتصادية؛ إضافة إلى الاحتياجات الأساسية للسكان الصامدين في أرضهم من دعم إنمائي وخدماتي واجتماعي بما يساعدهم على الاستمرار والثبات في قراهم رغم الظروف الدقيقة.، أكد الجميّل وقوف إلى جانب أهالي الجنوب، مشدداً على أن "التمسك بالأرض يشكل ركيزة أساسية في حماية الهوية الوطنية والحفاظ على استقرار القرى الحدودية". كما نوّه ب"صمود أبناء عين ابل والقرى المجاورة"، معتبراً أن "إرادة البقاء أقوى من كل الظروف" وأن "الواجب الوطني يقتضي دعم الأهالي ومواكبة احتياجاتهم في هذه المرحلة الحساسة".