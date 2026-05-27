الجيش: سحب جثمان أحد العسكريين قرب سدّ القرعون

صدر عن – البيان الآتي:بتاريخ 27 / 5 / 2026، تمكّنت وحدة من الجيش من سحب جثمان أحد العسكريين بعدما استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، قرب سد - ، وذلك عقب جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية. وقد تعذّر الوصول إليه يوم أمس نتيجة استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات المعادية للمنطقة.وكانت المنطقة قد تعرضت لعدد من المعادية بتاريخ 26 / 5 / 2026 أدّت إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه.