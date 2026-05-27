الرياشي في افتتاح مركز جديد لـالقوات في جسر الباشا: مستمرون في مسيرتنا

افتتحت منطقة المتن الشّمالي في " " مركزها الجديد في جسر الباشا، في احتفال حضره عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ممثّلاً ، عضو التكتل النائب رازي الحاج، النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس بلدية نبيل كحّالة، عضو الهيئة التنفيذية مايا الزغريني، الأمين المساعد لشؤون المناطق عيد، منسّق المنطقة ميشال الجمّال، المنسّقان السابقان رزّوق وإدي حرّان، توفيق حبيب، إلى جانب أعضاء المنسّقية، وعدد من رؤساء المراكز، وحشد من المحازبين والمناصرين، وفعاليات اجتماعية، إضافة إلى أعضاء المركز.استُهلّ الاحتفال بالنشيدين اللبناني والقواتي، ثم ألقى الرياشي كلمة رئيس الحزب، شدد فيها على أن "افتتاح مركز جسر الباشا لا يقتصر على تدشين مقر حزبي، بل يشكّل مساحة جامعة لكل أبناء المنطقة على اختلاف توجّهاتهم، وعلى أن القوات ستبقى منفتحة على الجميع ومستمرّة في مسيرتها الوطنية"، معتبراً أن "المركز يشكّل محطة أساسية في تعزيز حضور الحزب ومستقبله في المتن ".بدوره، شدّد الحاج على "أهمية انتشار مراكز القوات اللبنانية في مختلف القرى والمناطق، فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى أحزاب منظّمة تمتلك رؤية واضحة وخططاً عملية"، مؤكدًا "استمرار القوات اللبنانية في أداء دورها الوطني والحزبي في مختلف الظروف".، رأى منسّق المنطقة ميشال الجمّال أن "افتتاح مراكز جديدة للقوات اللبنانية في مختلف بلدات المتن الشمالي يعكس حيوية الحزب وتجذّره في المجتمع"، معتبراً أن "العمل الحزبي الحقيقي يكون بين الناس ومن قلب بيئتهم"، كما توجّه بالشكر إلى "القيّمين على افتتاح المركز وكل من ساهم في دعمه وإنجاحه".وألقى رئيس المركز توفيق حبيب كلمة ترحيبية بالحاضرين، أكّد فيها "أهمية إعادة افتتاح مركز جسر الباشا، لما له من دور في تنشيط العمل الحزبي، واستقطاب الشباب وضمّهم إلى صفوف الحزب، فضلاً عن تعزيز حضور القوات اللبنانية في المنطقة".