تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرياشي في افتتاح مركز جديد لـ"القوات" في جسر الباشا: مستمرون في مسيرتنا

Lebanon 24
27-05-2026 | 09:06
A-
A+
الرياشي في افتتاح مركز جديد لـالقوات في جسر الباشا: مستمرون في مسيرتنا
الرياشي في افتتاح مركز جديد لـالقوات في جسر الباشا: مستمرون في مسيرتنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 افتتحت منطقة المتن الشّمالي في "القوات اللبنانية" مركزها الجديد في جسر الباشا، في احتفال حضره عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ملحم الرياشي ممثّلاً رئيس الحزب، عضو التكتل النائب رازي الحاج، النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحّالة، عضو الهيئة التنفيذية مايا الزغريني، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، منسّق المنطقة ميشال الجمّال، المنسّقان السابقان بيار رزّوق وإدي حرّان، رئيس المركز توفيق حبيب، إلى جانب أعضاء المنسّقية، وعدد من رؤساء المراكز، وحشد من المحازبين والمناصرين، وفعاليات اجتماعية، إضافة إلى أعضاء المركز.
Advertisement



استُهلّ الاحتفال بالنشيدين اللبناني والقواتي، ثم ألقى الرياشي كلمة رئيس الحزب، شدد فيها على أن "افتتاح مركز جسر الباشا لا يقتصر على تدشين مقر حزبي، بل يشكّل مساحة جامعة لكل أبناء المنطقة على اختلاف توجّهاتهم، وعلى أن القوات اللبنانية ستبقى منفتحة على الجميع ومستمرّة في مسيرتها الوطنية"، معتبراً أن "المركز يشكّل محطة أساسية في تعزيز حضور الحزب ومستقبله في المتن الشمالي".



بدوره، شدّد الحاج على "أهمية انتشار مراكز القوات اللبنانية في مختلف القرى والمناطق، فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى أحزاب منظّمة تمتلك رؤية واضحة وخططاً عملية"، مؤكدًا "استمرار القوات اللبنانية في أداء دورها الوطني والحزبي في مختلف الظروف".



من جهته، رأى منسّق المنطقة ميشال الجمّال أن "افتتاح مراكز جديدة للقوات اللبنانية في مختلف بلدات المتن الشمالي يعكس حيوية الحزب وتجذّره في المجتمع"، معتبراً أن "العمل الحزبي الحقيقي يكون بين الناس ومن قلب بيئتهم"، كما توجّه بالشكر إلى "القيّمين على افتتاح المركز وكل من ساهم في دعمه وإنجاحه".



وألقى رئيس المركز توفيق حبيب كلمة ترحيبية بالحاضرين، أكّد فيها "أهمية إعادة افتتاح مركز جسر الباشا، لما له من دور في تنشيط العمل الحزبي، واستقطاب الشباب وضمّهم إلى صفوف الحزب، فضلاً عن تعزيز حضور القوات اللبنانية في المنطقة".
مواضيع ذات صلة
السيّد بحثت مع محافظ بيروت في تعزيز الاستجابة الاجتماعية وافتتاح مراكز خدمات جديدة في العاصمة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" طلبت اعتماد الكرنتينا مركزاً للإيواء وتراجعت!؟
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القنصل العام للبنان يشارك في افتتاح "SIAL Canada 2026" ويجول على العارضين اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"توفير ماكس" يفتتح فرعه الجديد في جبيل ويطلق نموذج التسعير الثلاثي للتسوّق منخفض الكلفة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

ملحم الرياشي

رئيس المركز

رئيس الحزب

اللبنانية

الجمهوري

سن الفيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
14:21 | 2026-05-27
Lebanon24
14:09 | 2026-05-27
Lebanon24
14:00 | 2026-05-27
Lebanon24
13:10 | 2026-05-27
Lebanon24
12:43 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24