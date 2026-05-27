جعجع استقبل نائب رئيس البرلمان الأوروبي

التقى رئيس " " سمير جعجع في معراب، النائب الفرنسي الأوروبي ونائب "الجمهوريون" François-Xavier Bellamy، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، مسؤولة مكتب الأحزاب الدولية إلسي عويس والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش.وتمحور الإجتماع حول التطورات السياسية والأمنية في والمنطقة وأوروبا، إضافة إلى التحديات الراهنة وانعكاساتها على لبنان.وعقب اللقاء، أكد بيلامي أن "لبنان بحاجة ملحّة إلى استعادة أمنه وسيادته، كما يجب على الدولة أن تستعيد احتكار السلاح على كامل أراضيها باعتباره الضمانة الوحيدة لأمن جميع اللبنانيين". وقال: "إن اللبنانيين وأصدقاء لبنان باتوا يدركون أن الأسلحة التي تحملها الميليشيات التي ادّعت حماية لبنان لم تعد تشكل حماية للبلاد، بل أصبحت الخطر الذي يهددها، ويجب نزع سلاح ، هذا الحزب الذي يخدم أجندة غريبة عن مصالح الشعب اللبناني".وبعدما أشار إلى أنه اطلع خلال زيارته على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان في القرى الجنوبية، أعرب بيلامي عن أمله بعودة السلام والاستقرار، مؤكّدًا أن هذا الأمر "لن يتحقق إلا باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة واحتكارها السلاح".كما شكر بيلامي جعجع وقيادة " " وأعضاءها على ما وصفه بـ"النضال المستمر من أجل سيادة لبنان". وأكد أن "كثيرين في وأوروبا يشاركون اللبنانيين قلقهم على الوضع الحالي ويتمنون مستقبلا أفضل للبنان".