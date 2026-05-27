استشهد في "غارة سد القرعون"... الجيش نعى العسكريّ صالح محمد سوني

صدر عن البيان التالي:

تنعى قيادة الجيش – المجند (مددت خدماته) سوني الذي استشهد بتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٦ جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد – .وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:من مواليد ٥ / ٩/ ٢٠٠٤ المحيدثة – .حائز تهنئة العماد عدة مرات.الوضع العائلي: عازب.(تحدَّد مراسم التشييع لاحقًا)