قرار أميركي جديد يخصّ لبنان.. إليكم التفاصيل!

ووضع الحماية المؤقتة، هو برنامج إنساني تمنحه الأميركية، لمواطني بعض الدول الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة.ويُمنح هذا الوضع للذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بأمان بسبب ظروف استثنائية مؤقتة، مثل النزاعات المسلحة المستمرة، أو البيئية، أو الأوبئة.وأُقر، للبنان لأول مرة في أواخر العام 2024 "لمدة 18 شهراً" بسبب تصاعد العمليات العسكرية والأوضاع الإنسانية الصعبة.وكان من المفترض أن تنتهي المهلة الأصلية في 27 أيار 2026.