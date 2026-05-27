لبنان

من الجنوب وصولاً إلى صور.. العدوان الإسرائيلي يتمدّد وهذه آخر التطورات (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2026 | 14:49
من الجنوب وصولاً إلى صور.. العدوان الإسرائيلي يتمدّد وهذه آخر التطورات (فيديو)
شهدت مناطق جنوب لبنان، اليوم، سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدداً من البلدات والمواقع، ما أدى إلى سقوط إصابات وأضرار مادية جسيمة.

وأفادت المعلومات بتنفيذ غارة على بلدةعدشيت، وأخرى استهدفت منطقة مفرق العباسية – مشروع الرز، بالتزامن مع غارة على محيط الرشيدية وايضًا ببلدة معركة في صور، كما طالت الغارات بلدة صريفا.

كما سجّلت غارة عنيفة على مدينة صور، وسط معلومات عن وقوع عدد كبير من الإصابات في غارة استهدفت مخيم البص في صور، حيث استهدفت الضربة مبنى من ثلاث طوابق، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى.

وفي السياق نفسه، تم تسجيل غارة على بلدة النبطية الفوقا، فيما استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة منزلاً في بلدة المنصوري.


pic.twitter.com/3sKoJ4nwpM

الغارة الاسرائيلية التي استهدفت صور pic.twitter.com/tybb0by3Xp

الغارات الاسرائيلية مستمرة جنوبا.. وهذه آخر التطورات
