النائب الخوري يدين الاعتداء على مقابر الروم الأرثوذكس في القبة

صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب البيان التالي:

"أيُّ انحدارٍ أخلاقي ووطني هذا الذي يدفع إلى تكسير وتشويه مقابر الروم الأرثوذكس في ؟ وأيُّ رسالةٍ سوداء تُراد من الاعتداء على حرمة الموتى واستفزاز مشاعر الناس ومقدساتهم؟ إن ما يجري مرفوض بشكلٍ مطلق ومدان بأشد العبارات، ونحذر من خطورة اللعب بنار الفتنة ومحاولة ضرب السلم الأهلي وزرع الأحقاد بين أبناء المدينة الواحدة".

اضاف: "إن التهاون أمام جريمة بهذا الحجم يشكّل تواطؤًا غير مقبول، ومن هنا نطالب الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك الفوري لكشف ملابسات هذا الاعتداء المشين، وتحديد الفاعلين ومن يقف خلفهم، وإنزال أشد بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الناس وكراماتهم ومقدساتهم".