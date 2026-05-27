تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

محاولات اسرائيلية لتطويق النبطية وعزلها عن محيطها لـ"تثبيت إنجاز عسكري على الأرض"

Lebanon 24
27-05-2026 | 22:57
A-
A+
محاولات اسرائيلية لتطويق النبطية وعزلها عن محيطها لـتثبيت إنجاز عسكري على الأرض
محاولات اسرائيلية لتطويق النبطية وعزلها عن محيطها لـتثبيت إنجاز عسكري على الأرض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشتد المواجهات في منطقة النبطية بعد أن أعلن العدو الاسرائيلي عن إطلاق عملية برية جديدة من دون تحديد أهدافها.
ووفق المعلومات يحاول جيش العدو التقدم شمال نهر الليطاني انطلاقاً من قرية زوطر، ليتمكن من السيطرة على مرتفعات حاكمة في المنطقة تسمح له بالسيطرة نارياً على مدينة النبطية، والتخلص، بحسب زعمه، من مواقع للمقاومة في المنطقة في مرتفعات «علي الطاهر». وهذه التحركات تفسر القصف المكثف بالغارات الجوية على قرى المحيطة بمدينة النبطية مثل ميفدون والدوير وحبوش وصير الغربية وحاروف في الأيام الماضية.
Advertisement
وافادت" الاخبار": في المقابل، يبدو من بيانات المقاومة أنّ العدو يواجه قتالاً شرساً في المنطقة، فبعد أن سرّب ليل أمس صورة جوية تظهر تمركز دباباته وآلياته في قرية زوطر شمال نهر الليطاني، أصدرت المقاومة 32 بياناً عسكرياً أكّدت في 9 منها استهداف الآليات الموجودة في زوطر، ما يشير إما إلى تدمير القوة المتقدمة أو على الأقل إعطاب آلياتها. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات المقاومة أمس الثلاثاء أنّها تستهدف المواقع المستخدمة من قبل العدو لتحشيد قواته، إذ لفتت إلى استهداف التجمعات المعادية في بلدة العديسة الحدودية، فضلاً عن استخدام السلاح الصاروخي الثقيل ليلاً لضرب تجمعات الآليات.
ميدانياً، لا يتقدم جيش الاحتلال في الجنوب بالكيلومترات يومياً، بل يسعى إلى قضم المساحات الجغرافية الاستراتيجية، وتأمين رأس جسر لقواته شمال نهر الليطاني ليستخدم هذا المكان لاحقاً إما لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات مع السلطة اللبنانية، أو للتوسع أكثر في السيطرة على الأرض في حال قرّر الاستمرار في التقدم العسكري.
كما لا تعني السيطرة على قرية زوطر السيطرة على كلّ ما خلفها من قرى. فهذه القرية هي النقطة الأقرب من حدود فلسطين المحتلة مع منطقة شمال نهر الليطاني، وفقاً لما تظهره الخريطة المرفقة، ومحاولات التقدم فيها «سهمية» لا «أفقية»، وتهدف إلى فتح الطريق باتجاه مدينة النبطية والمناطق المحيطة بها، والوصول إلى الضفة الشمالية من نهر الليطاني.
في المقابل، من المتوقع أن يؤدي هذا التقدم إلى زيادة العبء اللوجستي والبشري على جيش العدو، خاصةً بوجود سلاح مشابه لسلاح «المسيّرات الانقضاضية»، والتي لا تحتاج إلى اشتباك مباشر أو مدى رؤية واضح لقوات الاحتلال. فالمقاومة تركز ضرباتها على آليات الدعم اللوجستي مثل آليات الاتصالات ونقل الوقود ونقل الجند أكثر من ضرب الدبابات الأكثر تحصينا، إنّما تقوم بضرب الجرافات الكبيرة من طراز «D9» الأساسية في فتح الطرقات البديلة للدبابات كي تتقدم، كما ضربت مرابض المدفعية، وتسببت بأضرار نفسية بالغة للجنود.

والخلاصة الموضوعية لواقع الجبهة تُثبت أن المقاومة تنجح بشكل تدريجي في تحويل التفوق التكنولوجي للعدو المفترض إلى عبء، خاصةً وأنّ القوات الإسرائيلية الموجودة في الجنوب، لم تتمكن حتى الآن من التثبيت، أي بناء المواقع المحصنة، على الرغم من مرور 86 يوماً على الحرب التي بدأت في 2 آذار 2026.
وبذلك، يصبح لزاماً على قوات العدو أن تتحرّك ميدانياً إما للهجوم، أو للانسحاب، وإلا ستتحول إلى أهداف ثابتة للمقاومة، وهو ما حصل فعلاً في الأسابيع الماضية. من هنا، بدأت المقاومة بضرب خطوط إمداد القوات، والتي تطول شيئاً فشيئاً مع تقدم القوات، فاستهدفت منظومات الاتصالات، ورادارات القبة الحديدية، وأجهزة التشويش على المسيّرات الإنقضاضية، ما ساهم في خلق نقاط عمياء في منظومة السيطرة والحماية.
وبالنتيجة العملياتية، تؤدي هذه الضربات إلى إفقاد القوات الموجودة على الأرض من غطاء الحماية، بل وفصلها في بعض الأحيان عن غرف عملياتها الخلفية، ما يسلبها ميزة التنسيق الدائم وسرعة الاستجابة وإدارة النيران.
في الخلاصة، يحاول جيش العدو تثبيت إنجاز عسكري على الأرض، بعدها أثبتت أيام الحرب أنّ السيطرة الجوية وفرض ما يشبه «الحزام الأمني» لا يحمي قواته، فضلاً عن حماية مستوطنيه في الشمال. وهذا الإنجاز يتثمل في محاولة التقدم شمال نهر الليطاني من جهة قرية زوطر لمحاصرة النبطية والسيطرة على التلال المحيطة بها. ومن جهة ثانية يحاول التقدم باتجاه قرية حداثا من مناطق تواجده في بنت جبيل ليتمكن من حصار تبنين أيضاً. ويذكر هنا أنّ العدو فشل في التقدم باتجاه صور من قرية البياضة والناقورة، ليفرض نفس الواقع الذي يحاول اليوم استعادته.
وكتبت" الشرق الاوسط": أحرز الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تقدماً ميدانياً في محيط مدينة النبطية في جنوب لبنان، ونقل توغلاته إلى شمال نهر الليطاني، وتحديداً إلى المنطقة المدرجة ضمن «الخط الأصفر»، بينما وسّع الحزام الناري إلى مسافة 20 كيلومتراً من الحدود، أدت إلى إخلاء بلدات بالكامل في محيط النبطية.
وقالت مصادر محلية في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الإسرائيلية أرسلت آليات مسيرة إلى العمق الغربي في منطقة قريبة من ميفدون، وذلك لتحسس الدفاعات والاستطلاعات، مضيفة أن ذلك يحمل إشارة إلى محاولات التقدم إلى المرتفعات المحيطة بمدينة النبطية من الجهة الجنوبية، خصوصاً ميفدون وشوكين، وذلك لعزل المدينة التي تعرضت لإنذار إخلاء كامل، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي. وقالت المصادر إن الغارات الجوية تكثفت على قلعة الشقيف ومحيطها في يحمر وكفرتبنيت وأرنون، وهي مناطق مشرفة على النبطية من جهة الشرق.
وبموازاة محاولات التقدم، تعمل القوات الإسرائيلية على عزل النبطية ومحيطها، عبر توسعة المنطقة العازلة بالنار إلى مسافة تقارب الـ20 كيلومتراً عن الحدود. وقالت مصادر ميدانية في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن خط النار الذي أُفرغ من سكانه وصل إلى بلدة الدوير، حيث لم يعد بإمكان أحد الوصول إلى البلدة، حتى سيارات الإسعاف التي باتت تحتاج إلى إذن من (الميكانيزم) للدخول إلى البلدة. وقالت إن مروحة التفريغ «شملت الدوير وحاروف وجبشيت وزبدين وتول وكفرجوز ودير الزهراني وحبوش وكفررمان ووميفدون وشوكين»، كما شملت بلدات شمال النهر الواقعة جنوب غربي النبطية المطلة على ضفة نهر الليطاني.
 
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي متدرّج وتثبيت معادلة "العزل الميداني" للبلدات الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24":غارة إسرائيلية استهدفت فجرا الكفور "قصر الملوك" محيط النبطية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت أرضًا مفتوحة في بلدة كفررمان ــ قضاء النبطية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

✨ الخلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-05-28
Lebanon24
03:36 | 2026-05-28
Lebanon24
03:30 | 2026-05-28
Lebanon24
03:22 | 2026-05-28
Lebanon24
03:22 | 2026-05-28
Lebanon24
03:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24