مسيَّرات "الحزب" فوق السراي!

Advertisement

كتب في" نداء الوطن": بدا لافتاً تشديد الشيخ ، في خطاب عيد « والتحرير»، على أن من حق الشعب النزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها خطاب الحزب ضد الحكومة إلى هذا المستوى من التصعيد.لكن ما صدر عن الشيخ لا يعني بالضرورة أن سيناريو إسقاط الحكومة بالضغط الشعبي سيكون قيد التنفيذ الفوري أو القريب جداً، بل هو أقرب إلى رسالة تحذيرية تمّ توجيهها إلى السراي عبر إحدى مسيَّرات «الألياف السياسية» الاستطلاعية. وتنطوي الرسالة بين سطورها، وفق أوساط عليمة، على الدلالات الآتية:إطلاق جرس إنذار استباقي للحؤول دون وقوع الأسوأ، بغية منع من اتخاذ أي إجراء لاحق ضدّ جمعية «القرض الحسن»، بعد تسرّب مؤشرات إلى احتمال التحضير لتدبير حكومي ضدها. الإبلاغ إلى مَن يهمّهم الأمر أن انشغال الحزب بالموجهة العسكرية مع لا يشتت انتباهه عن الداخل. التنبيه إلى أن بيئة الحزب خط أحمر ولا يمكن القبول بمحاصرتها أو التضييق عليها من قبل السلطة. رفع منسوب الضغط على الرئيس لدفعه إلى تعديل سلوك حكومته وضبط إيقاعها. تثبيت الحزب ما يعتبره حقاً ديموقراطياً في النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. قرار بحجم إسقاط الحكومة لا يُتّخذ إلا بالتنسيق والتفاهم بين الحزب وحركة «أمل». ردّ الأميركي ماركو روبيو على قاسم، أعطى انطباعاً بأن الحكومة باتت تقيم سياسياً على فالق زلزالي نشط، وأنها أصبحت جزءاً من خط التماس الإقليمي - الدولي.