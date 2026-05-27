تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تأييد فرنسي للمفاوضات رغم الاستبعاد ونزع السلاح شرط لدعم الجيش

Lebanon 24
27-05-2026 | 23:37
A-
A+
تأييد فرنسي للمفاوضات رغم الاستبعاد ونزع السلاح شرط لدعم الجيش
تأييد فرنسي للمفاوضات رغم الاستبعاد ونزع السلاح شرط لدعم الجيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رضوان عقيل في" النهار": يحل الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان في بيروت أوائل حزيران المقبل. تراقب باريس بعناية شديدة مساري المفاوضات المفتوحين في واشنطن وإسلام آباد.
Advertisement
لا يخفي المسؤولون في الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية تعبيرهم عن "مرارة" تسيطر عليهم وهم يتناولون ملف لبنان ومستقبله. ويتمثل هذا الأمر في استبعاد فرنسا عن المفاوضات جراء رفض إسرائيل إشراكها وعدم الحماسة الأميركية لذلك، بناء على توجه من الرئيس دونالد ترامب وحلقته الضيقة.
وفي ظل هذا المناخ وتفهم باريس ما يحصل في المفاوضات الشاقة بين إسرائيل ولبنان، لا تعترض على أن تكون المفاوضات تحت المظلة الأميركية في واشنطن، وترجمة النتائج على الأرض في المستقبل والقول عندها للفرنسيين: "تعالوا وطبقوا" بحسب مصادر دبلوماسية. لذا سيكون صعباً على الفرنسيين إشراكهم في سلة مفاوضات لم يشاركوا فيها، أو بالأحرى استُبعدوا عنها في الأصل.ويجري البحث من اليوم في مرحلة ما بعد انتهاء التمديد الأخير لـ"اليونيفيل" في الجنوب، وخصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعدّ لإصدار تقرير في حزيران المقبل، مع ترجيح تأجيله. في مطلق الأحوال، ثمة قوة أممية ستغادر مع مطالبة لبنان بحلول قوة ثانية بقرار من مجلس الأمن، وستكون فرنسا مشاركة بقوة في الثانية "إذا وُلدت"، ولا سيما أنها تملك أكبر حجم عسكري في "اليونيفيل"، ولا سيما أنها أبلغت المسؤولين في بيروت استعدادها للبقاء في الجنوب، فضلاً عن إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وأخذت كل هذه الدول تناقش إمكان اتخاذ ترتيبات في المستقبل. ومن غير السهل أن تقبل إسرائيل بهذه القوة الجديدة في انتظار إخراج الأمم المتحدة طبعة جديدة لـ"اليونيفيل".
وبشكل عام، هذا الموضوع مادة رئيسية في زيارة لودريان، وسط تأكيد بلاده دعم مبادرة الرئيس جوزاف عون والحكومة في خيار المفاوضات مع إسرائيل، علماً أن باريس وصلت إلى استنتاج مفاده أنه "لم يعد من المقبول إبقاء سلاح حزب الله". ولا يخفي لودريان أن لبنان في مأزق كبير ما لم يقدّم حلولاً جذرية وواضحة ولو كانت تحتاج إلى حلول زمنية لتطبيقها، ومن دون نزع سلاح الحزب سيكون لبنان في رأيه في وضع صعب.
ويبقى مؤتمر دعم الجيش اللبناني في أجندة الإليزيه، وهو مرتبط بالخيارات الجديدة التي يتخذها لبنان لنزع سلاح الحزب، و"باريس صارمة في هذه المسألة"، وخصوصاً بعد مقتل جنديين فرنسيين في الجنوب، وهي لا تنفك تطالب بتحقيق جدي وتوقيف مطلقي النار على العسكريين.
من جهة أخرى، يرجع استبعاد أميركا الفرنسيين عن لبنان إلى العامل الإسرائيلي أولاً، إذ تعتبر تل أبيب الموقف الفرنسي معادياً لها، وقد تبلور بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية.
في هذا الوقت، لم تتأخر باريس في إرسال وفود إلى بيروت من دون انقطاع، وستحضر وزيرة الفرنكوفونية مع مجموعة من الوزراء في 8 حزيران المقبل. ولا يزال الرئيس إيمانويل ماكرون مهتماً بلبنان الذي يشكل له من الزاويتين العاطفية والإستراتيجية مكاناً مهماً يشغل مختلف الأحزاب الفرنسية. وفي استطلاع للرأي العام الفرنسي، تبين أن للبنان وجوداً كبيراً عند الفرنسيين، وتتلخص مصلحته بالإبقاء على هذه المساحة من الربط مع فرنسا من خلال وجود مصالح استراتيجية معها.
 
مواضيع ذات صلة
قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: ندعو لمواصلة المحادثات وإيجاد حل سياسي يشمل انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود: شروط واشنطن وتل أبيب لنزع سلاح المقاومة تكرّس الذل في المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدنة ستمدّد وملامح تسوية شاملة ومقترح فرنسي لتجاوز عقدة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 10:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

مجلس الأمن

الفلسطينية

الإسرائيلي

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-05-28
Lebanon24
03:36 | 2026-05-28
Lebanon24
03:30 | 2026-05-28
Lebanon24
03:22 | 2026-05-28
Lebanon24
03:22 | 2026-05-28
Lebanon24
03:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24