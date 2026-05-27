تأييد فرنسي للمفاوضات رغم الاستبعاد ونزع السلاح شرط لدعم الجيش

Advertisement

كتب رضوان عقيل في" النهار": يحل الموفد الفرنسي جان - إيف لودريان في أوائل حزيران المقبل. تراقب باريس بعناية شديدة مساري المفاوضات المفتوحين في وإسلام آباد.لا يخفي المسؤولون في الإليزيه ووزارة الخارجية تعبيرهم عن "مرارة" تسيطر عليهم وهم يتناولون ملف ومستقبله. ويتمثل هذا الأمر في استبعاد فرنسا عن المفاوضات جراء رفض إشراكها وعدم الحماسة الأميركية لذلك، بناء على توجه من الرئيس وحلقته الضيقة.وفي ظل هذا المناخ وتفهم باريس ما يحصل في المفاوضات الشاقة بين إسرائيل ولبنان، لا تعترض على أن تكون المفاوضات تحت المظلة الأميركية في واشنطن، وترجمة النتائج على الأرض في والقول عندها للفرنسيين: "تعالوا وطبقوا" بحسب مصادر دبلوماسية. لذا سيكون صعباً على الفرنسيين إشراكهم في سلة مفاوضات لم يشاركوا فيها، أو بالأحرى استُبعدوا عنها في الأصل.ويجري البحث من اليوم في مرحلة ما بعد انتهاء التمديد الأخير لـ"اليونيفيل" في الجنوب، وخصوصاً أن للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعدّ لإصدار تقرير في حزيران المقبل، مع ترجيح تأجيله. في مطلق الأحوال، ثمة قوة أممية ستغادر مع مطالبة لبنان بحلول قوة ثانية بقرار من ، وستكون فرنسا مشاركة بقوة في الثانية "إذا وُلدت"، ولا سيما أنها تملك أكبر حجم عسكري في "اليونيفيل"، ولا سيما أنها أبلغت المسؤولين في بيروت استعدادها للبقاء في الجنوب، فضلاً عن إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وأخذت كل هذه الدول تناقش إمكان اتخاذ ترتيبات في المستقبل. ومن غير السهل أن تقبل إسرائيل بهذه القوة الجديدة في انتظار إخراج طبعة جديدة لـ"اليونيفيل".وبشكل عام، هذا الموضوع مادة رئيسية في زيارة لودريان، وسط تأكيد بلاده دعم مبادرة الرئيس جوزاف عون والحكومة في خيار المفاوضات مع إسرائيل، علماً أن باريس وصلت إلى استنتاج مفاده أنه "لم يعد من المقبول إبقاء سلاح ". ولا يخفي لودريان أن لبنان في مأزق كبير ما لم يقدّم حلولاً جذرية وواضحة ولو كانت تحتاج إلى حلول زمنية لتطبيقها، ومن دون نزع سلاح الحزب سيكون لبنان في رأيه في وضع صعب.ويبقى مؤتمر دعم الجيش اللبناني في أجندة الإليزيه، وهو مرتبط بالخيارات الجديدة التي يتخذها لبنان لنزع سلاح الحزب، و"باريس صارمة في هذه المسألة"، وخصوصاً بعد مقتل جنديين فرنسيين في الجنوب، وهي لا تنفك تطالب بتحقيق جدي وتوقيف مطلقي النار على العسكريين.من جهة أخرى، يرجع استبعاد أميركا الفرنسيين عن لبنان إلى العامل أولاً، إذ تعتبر تل أبيب الموقف الفرنسي معادياً لها، وقد تبلور بعد اعترافها بالدولة .في هذا الوقت، لم تتأخر باريس في إرسال وفود إلى بيروت من دون انقطاع، وستحضر وزيرة الفرنكوفونية مع مجموعة من الوزراء في 8 حزيران المقبل. ولا يزال الرئيس إيمانويل ماكرون مهتماً بلبنان الذي يشكل له من الزاويتين العاطفية والإستراتيجية مكاناً مهماً يشغل مختلف الأحزاب الفرنسية. وفي استطلاع للرأي العام الفرنسي، تبين أن للبنان وجوداً كبيراً عند الفرنسيين، وتتلخص مصلحته بالإبقاء على هذه المساحة من الربط مع فرنسا من خلال وجود مصالح استراتيجية معها.