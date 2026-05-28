الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل رقيبة وإصابة جنديين في عملية قرب حدود لبنان

أكد الجيش ، اليوم الخميس، مقتل ضابطة صف "رقيبة" في الجيش وإصابة جنديين، أثناء عملية عسكرية على الحدود مع .والقتيلة والمصابان من لواء "جفعاتي".وأفاد الجيش أن أحد الجريحين إصابته خطيرة والآخر متوسطة.وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم "اعتراض هدف جوي مشبوه رصد في منطقة وجود قواتنا جنوبي لبنان".وسابقا، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار أطلقت في المناطق الشمالية تحذيرا من تسلل "طائرات معادية".