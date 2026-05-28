تطور الدور السعودي في لبنان

أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الدور السعودي في مرشح لارتفاع منسوبه بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة، على المستويين السياسي أو الاقتصادي، في ظل التحولات الإقليمية الجارية.وبحسب المصادر، فإن تتابع الملف اللبناني بدقة وتستعد للانخراط بصورة أكبر في عدد من الاستحقاقات الداخلية.كما أشارت المعلومات إلى احتمال ظهور تباينات نسبية بين المقاربة وبعض التوجهات الأميركية حيال كيفية إدارة المرحلة المقبلة في لبنان، من دون أن يعني ذلك وجود خلاف جذري بين الطرفين.