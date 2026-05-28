بشكل عاجل... الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء هذه البلدات!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: , كفور, , , نبطية التحتا, کفر رمان".أضاف:"في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم.حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال .كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!".