اليونيفيل: نُعرب عن قلقنا البالغ إزاء التصعيد الأخير في جنوب لبنان

أعربت اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في ، واعتبرت إن استمرار النزاع يتسبب في سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع النطاق، مما يزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة.

وأضافت في بيان: "لا يزال المدنيون هم الأكثر تضرراً جراء هذه الأوضاع؛ فقد أُجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، غالباً دون سابق إنذار يذكر. كما أن الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأساسية تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية وجهود التعافي".

وتابعت: "يواصل حفظة السلام أداء مهامهم على الأرض، ومراقبة الأوضاع وإبلاغ بها. وقد شهد يوم الأربعاء إطلاق نحو 670 مقذوفاً، وهو من أعلى المعدلات المسجلة منذ 17 نيسان. نواصل العمل مع الأطراف للمساعدة في خفض حدة التوترات، وتذكيرهم بالتزاماتهم بموجب القرار 1701".