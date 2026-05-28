غياب الحجوزات في الموسم السياحي يدفع نقابات القطاع للاستنفار

عقد اجتماعاً استثنائياً تدارس فيه الظروف الحرجة التي يمر بها ، والواقع المزري الذي شهده القطاع خلال ، لا سيما مع غياب الحجوزات على عتبة الموسم السياحي الواعد.وأجمع الحاضرون على توجيه طلب عاجل إلى المراجع المختصة في والمجلس النيابي لإصدار قانون معجل يقضي بتعليق مهل المستحقات المالية للمؤسسات السياحية كافة.

ويهدف هذا الإجراء المقترح إلى دعم الإمكانيات المالية للمؤسسات وتعزيز صمودها في ظل الأوضاع الراهنة، بما يمكنها من الحفاظ على موظفيها وتسديد فاتورة الطاقة والأعباء التشغيلية بالحد الأدنى. وختم الاتحاد مؤكداً أن إقرار هذا القانون يساهم في تمرير المرحلة الراهنة دون التضحية باليد العاملة، في وقت باتت فيه الأزمة تهدد وجود القطاع السياحي برمته.