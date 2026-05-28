تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غياب الحجوزات في الموسم السياحي يدفع نقابات القطاع للاستنفار

Lebanon 24
28-05-2026 | 10:10
A-
A+
غياب الحجوزات في الموسم السياحي يدفع نقابات القطاع للاستنفار
غياب الحجوزات في الموسم السياحي يدفع نقابات القطاع للاستنفار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد اتحاد النقابات السياحية اجتماعاً استثنائياً تدارس فيه الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان، والواقع المزري الذي شهده القطاع خلال عيد الأضحى، لا سيما مع غياب الحجوزات على عتبة الموسم السياحي الواعد.
Advertisement

وأجمع الحاضرون على توجيه طلب عاجل إلى المراجع المختصة في مجلس الوزراء والمجلس النيابي لإصدار قانون معجل يقضي بتعليق مهل المستحقات المالية للمؤسسات السياحية كافة.
 
ويهدف هذا الإجراء المقترح إلى دعم الإمكانيات المالية للمؤسسات وتعزيز صمودها في ظل الأوضاع الراهنة، بما يمكنها من الحفاظ على موظفيها وتسديد فاتورة الطاقة والأعباء التشغيلية بالحد الأدنى. وختم الاتحاد مؤكداً أن إقرار هذا القانون يساهم في تمرير المرحلة الراهنة دون التضحية باليد العاملة، في وقت باتت فيه الأزمة تهدد وجود القطاع السياحي برمته.
مواضيع ذات صلة
من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات العمال في الشمال أكد دعم القطاع العام في تحركه
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية يطالب بحماية صور ودعم صمود أهلها
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية: تدمير دارة الزين جريمة ضد الذاكرة الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد النقابات السياحية

اتحاد النقابات

مجلس الوزراء

عيد الأضحى

كاني

بالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-05-28
Lebanon24
12:19 | 2026-05-28
Lebanon24
12:14 | 2026-05-28
Lebanon24
12:12 | 2026-05-28
Lebanon24
12:04 | 2026-05-28
Lebanon24
12:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24