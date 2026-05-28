مفتي طرابلس استنكر تخريب مدافن الروم الأرثوذكس ويحذر من "أيادي الفتنة"

استنكر مفتي والشمال إمام الاعتداء المريب والتخريب المتعمد الذي طال مدافن وحرمات في طرابلس، واصفاً الطائفة بالمكون الأصيل للمدينة وللبنان.ورفض المفتي، في بيان له، هذه الممارسات الدخيلة والغريبة عن ثقافة وتاريخ أهل طرابلس، محذراً من أيادي الفتنة، ومشدداً على ضرورة الوعي والتبصر في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن. ودعا والقضائية إلى الإسراع في توقيف الفاعلين وكشف خلفيات هذا العمل المشين.