بمراسم عسكرية وأوسمة حرب.. راشيا تودع العسكري الشهيد صالح سوني

Lebanon 24
28-05-2026 | 10:56
بمراسم عسكرية وأوسمة حرب.. راشيا تودع العسكري الشهيد صالح سوني
شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة المحيدثة في قضاء راشيا، المجند الممددة خدماته صالح محمد سوني، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط مركزه العسكري قرب سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي.
وانطلقت مراسم التشييع من أمام مستشفى راشيا الحكومي بتشريفات عسكرية أدتْها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، حيث جرى تقليد العسكري الشهيد أوسمة الحرب، والجرحى، والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.
 
ثم نُقل الجثمان إلى بلدته المحيدثة لإقامة حفل التأبين، الذي حضره ممثلون عن وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل؛ وأكد ممثل قائد الجيش في كلمة له أن قدر المؤسسة العسكرية يكمن في تقديم الشهداء وبذل التضحيات المعمدة بالدم دفاعاً عن لبنان.
Lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026
