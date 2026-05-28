تهديدٌ إسرائيليّ جديد لـحزب الله: ستُواصلون دفع أثمان باهظة

وقال ، في منشور عبر منصة "إكس" إن حزب الله "دفع وسيواصل دفع ثمن باهظ بسبب أفعاله ضد "، وذلك تعليقًا على مقتل المجندة روتيم يناي، التي كانت تعمل مساعدة لمسؤول شؤون الأفراد في لواء "جفعاتي".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن القوات ستواصل تنفيذ مهامها لحماية الإسرائيليين، وأن الرد على هجمات الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها "حزب الله"، سيكون "حاسمًا".



ولم يكشف كاتس عن طبيعة الإجراءات أو الخطوات العسكرية المحتملة، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين خلال عملية عسكرية شمال إسرائيل. (إرم نيوز)