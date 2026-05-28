إسرائيل تنشر فيديو لـغارات سدّ القرعون... وتُحذّر

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "عدداً من عناصر " " قاموا في وقت سابق من هذا الأسبوع بمحاولة المساس بنشاط سدّ القرعون الذي يعتبر بنية تحتية وطنية واستراتيجية تابعة للدولة حيث تم استهداف هؤلاء العناصر من الجوّ".



وأضاف في بيان: "يُعدّ سدّ القرعون بنية تحتية وطنية ذات أهمية استراتيجية كبيرة لدولة ويُشكّل أكبر مصدر للمياه في البلاد، كما يعتبر شريانًا مركزيًا وأساسيًا للطاقة والكهرباء والزراعة في لبنان. "حزب الله" الذي جرّ لبنان إلى هذا الوضع المأسوي لا يتردد في محاولة المساس ببنية تحتية وطنية استراتيجية قد يسبب في ضربة بالغة للاقتصاد اللبناني".



وتابع: "يُحذّر الجيش الإسرائيليّ بأنه لن يسمح بأي محاولة للمساس بالسدّ، وسيعمل بقوة كبيرة في مواجهة هذه المحاولات. ويعتبر الجيش مسؤولة عن حماية البنى التحتية الوطنية ومنع استغلالها من قبل "حزب الله".

🔸 يعد سدّ القرعون بنية تحتية وطنية ذات أهمية استراتيجية كبيرة لدولة…