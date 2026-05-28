دريان التقى مكاوي واشاد بدور هيئة رعاية الحج والعمرة في متابعة شؤون الحجاج

Advertisement

التقى مفتي الشيخ رئيس هيئة رعاية الحج والعمرة القاضي محمد مكاوي، وذلك خلال تأدية مناسك الحج، بحضور رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم المحامي حسن كشلي.وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون الحج وأوضاع الحجاج اللبنانيين، حيث أشاد المفتي دريان بالجهود التي تبذلها هيئة رعاية الحج والعمرة في متابعة شؤون الحجاج وتأمين أفضل الظروف والخدمات لهم، مثنياً على الدور التنظيمي والإداري الذي تقوم به الهيئة لإنجاح موسم الحج.