بلدية الهلالية تُصدر قراراً عاجلاً بإخلاء "بناية الجزائر"

أصدر رئيس بلدية الهلالية ميشال ، قرارًا يقضي بإخلاء "بناية " الواقعة على العقار رقم 270 في منطقة القياعة – ، وذلك عقب الغارة التي استهدفتها اليوم والتي تسببت بأضرار إنشائية خطيرة تهدد سلامة المبنى وسكانه.

وأشار أبو زيد الى ان "التقارير الهندسية الأولية الصادرة عن مهندسين استشاريين من البلدية ومجلس الجنوب واتحاد بلديات صيدا – أظهرت وجود تصدعات كبيرة في العناصر الإنشائية الأساسية، لا سيما في الجسور والأعمدة الحاملة، ما يجعل المبنى معرضًا لخطر الانهيار في أي لحظة، ويستوجب الإخلاء الفوري ومنع عودة السكان إليه".







ولفت إلى أن "الأضرار الناجمة عن الغارة لم تقتصر على الواجهات والشقق السكنية، بل امتدت إلى البنية الإنشائية للبناية، حيث تم رصد تشققات عميقة في الخرسانة المسلحة، الأمر الذي يستدعي تنفيذ أعمال تدعيم عاجلة وشاملة قبل أي محاولة لإعادة إشغال المبنى".







وفي السياق ذاته، لفت أبو زيد إلى أن "بلدية الهلالية واتحاد البلديات يواجهان عجزًا ماليًا يعيق تنفيذ أعمال التدعيم الضرورية، في ظل غياب أي استجابة رسمية عاجلة للنداءات المتكررة"، محذرًا من أن "استمرار التأخير قد يؤدي إلى مخاطر إنشائية جسيمة تهدد حياة السكان والمحيط".