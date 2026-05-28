تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية الهلالية تُصدر قراراً عاجلاً بإخلاء "بناية الجزائر"

Lebanon 24
28-05-2026 | 11:37
A-
A+
بلدية الهلالية تُصدر قراراً عاجلاً بإخلاء بناية الجزائر
بلدية الهلالية تُصدر قراراً عاجلاً بإخلاء بناية الجزائر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر رئيس بلدية الهلالية ميشال أبو زيد، قرارًا يقضي بإخلاء "بناية الجزائر" الواقعة على العقار رقم 270 في منطقة القياعة – صيدا، وذلك عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفتها اليوم والتي تسببت بأضرار إنشائية خطيرة تهدد سلامة المبنى وسكانه.
Advertisement
 
وأشار أبو زيد الى ان "التقارير الهندسية الأولية الصادرة عن مهندسين استشاريين من البلدية ومجلس الجنوب واتحاد بلديات صيدا – الزهراني أظهرت وجود تصدعات كبيرة في العناصر الإنشائية الأساسية، لا سيما في الجسور والأعمدة الحاملة، ما يجعل المبنى معرضًا لخطر الانهيار في أي لحظة، ويستوجب الإخلاء الفوري ومنع عودة السكان إليه".



ولفت إلى أن "الأضرار الناجمة عن الغارة لم تقتصر على الواجهات والشقق السكنية، بل امتدت إلى البنية الإنشائية للبناية، حيث تم رصد تشققات عميقة في الخرسانة المسلحة، الأمر الذي يستدعي تنفيذ أعمال تدعيم عاجلة وشاملة قبل أي محاولة لإعادة إشغال المبنى".



وفي السياق ذاته، لفت أبو زيد إلى أن "بلدية الهلالية واتحاد البلديات يواجهان عجزًا ماليًا يعيق تنفيذ أعمال التدعيم الضرورية، في ظل غياب أي استجابة رسمية عاجلة للنداءات المتكررة"، محذرًا من أن "استمرار التأخير قد يؤدي إلى مخاطر إنشائية جسيمة تهدد حياة السكان والمحيط".

مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة اسرائيلية على بلدة البازورية استهدفت بناية ملحمة ابو عارف
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 13 بلدة في جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم خلف يطلق نداءً دولياً عاجلاً لوقف "الإبادة العمرانية" في بلدة يارون
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيلي عاجل لإخلاء 15 بلدة!
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد البلديات

مجلس الجنوب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الزهراني

أبو زيد

إسرائيل

الجزائر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:31 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-05-28
Lebanon24
16:09 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
15:51 | 2026-05-28
Lebanon24
15:31 | 2026-05-28
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24