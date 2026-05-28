الجميّل عرض مع وفد من بلدية القوزح اوضاع أبناء القرى الحدودية

Advertisement

استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي، وفداً من بلدية القوزح برئاسة رئيس البلدية إبراهيم رزق، بحضور عضو مارون عساف ورئيس إقليم بنت شربل لوقا.وقد أطلع الوفد الجميّل على تفاصيل الأوضاع المتعلقة بالمنطقة ولا سيّما التحديات التي تواجه أبناء القرى الحدودية في ظل الظروف الراهنة.وأثنى الوفد على مواقف الجميّل الوطنية و"دعمه المستمر لأبناء الجنوب"، مثمّناً "متابعته الدائمة لقضايا القرى الحدودية ووقوفه إلى جانب الأهالي في مختلف الصعبة".، أكّد الجميّل "دعمه الكامل للقرى الصامدة وأهلها لتعزيز صمود المواطنين وتمسّكهم بأرضهم"، مؤكداً أن " سيبقى إلى جانب أبناء الجنوب في مواجهة التحديات وعلى استعداد للمساهمة في أي مبادرة إنمائية أو اجتماعية تخفّف من معاناة الأهالي وتدعم استقرارهم".