تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عزالدين: لوقف فوري وغير مشروط لاستهداف المدنيين

Lebanon 24
28-05-2026 | 12:19
A-
A+
عزالدين: لوقف فوري وغير مشروط لاستهداف المدنيين
عزالدين: لوقف فوري وغير مشروط لاستهداف المدنيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت النائبة عناية عز الدين عبر صفحتها على "إكس":
 
"‏إن توجيه اسرائيل إنذارات جماعية للقرى والبلدات وآخرها لمدينة صور، بالتزامن مع قصف اسرائيلي متواصل لمناطق مدنية مكتظة، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويدلّ على نمط خطير ومتواصل من الاستهداف غير المشروع للسكان المدنيين والإرث الإنساني.
Advertisement

إن أوامر الإخلاء الشاملة تحت التهديد بالقوة العسكرية، وفي ظل غياب أي ملاذ آمن فعلي، لا تُعدّ إجراءً وقائياً، بل تهجيراً قسرياً محظوراً بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

كما أن القصف الذي يطال صور والجنوب والبقاع، وما يرافقه من استهداف للمدنيين والأعيان المدنية، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة عسكرية.

إن الصمت الدولي أو الاكتفاء بإدانات عامة لم يعد مقبولاً، بل يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.

نطالب بشكل واضح بـوقف فوري وغير مشروط لاستهداف المدنيين، رفض أي تهجير قسري للسكان، تحرك عاجل لحماية موقع صور المدرج على لائحة التراث العالمي، إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة. 

ما يجري في صور والجنوب ليس مجرد تصعيد عابر، بل اختبار حقيقي آخر لما تبقى من صدقية النظام القانوني الدولي وقدرته على حماية الإنسان والإرث الإنساني".
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل عرض مع منسقة الأمم المتحدة تداعيات الحرب: لوقف العدوان فوراً وحماية المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية تطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل أعمال التسلل التي حصلت وتحمّلها المسؤولية عمّا يمثله ذلك من تعدٍّ صارخ على سيادة دولة الكويت
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط لا تزال أولوية قصوى
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الدبلوماسية تبقى الحل الوحيد ونطلب الوقف الفوري للهجمات وتوقف الأضرار بحق المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24

عناية عز الدين

اتفاقيات جنيف

البقاع

التزام

الشام

الترا

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:51 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:31 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-05-28
Lebanon24
16:09 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
15:51 | 2026-05-28
Lebanon24
15:31 | 2026-05-28
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24