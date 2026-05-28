سلام: ​لا شيء يُمكن أنّ يُبرّر الإعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها صور والنبطية

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصة "إكس":

"لا شيء يمكن ان يبرر الإعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتيّ صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية.ان هذا يجعلنا اكثر تمسكاً بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من بلادنا، وبسط على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل إلى ديارهم بأمن وكرامة.ونحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف".