هذه آخر المعلومات عن الإجتماع اللبنانيّ - الإسرائيليّ المُرتقب غداً

أفادت معلومات صحافية، أنّ اتصالات مكثفة تجري للضغط على ووقف اطلاق النار ولو لـ48 ساعة، لتسهيل المفاوضات مع غداً، وسط إصرار إسرائيلي على مواصلة العمليات العسكريّة.

وفي هذا السياق، أشار مصدر ديبلوماسي إلى أنّ "اجتماع بين لبنان وإسرائيل سيحصل مبدئياً عند الثامنة من صباح غد الجمعة بتوقيت ، على أن يبت الموعد النهائي اليوم".

وأضاف أنّ الوفد العسكري التقني اللبناني يجتمع اليوم بالوفد الأميركي المعني بالتحضير لاجتماع البنتاغون.

وتابعت المعلومات، أنّ لبنان سبق أن وضع ملاحظاته على مسودة إعلان النيات لكن رئيس الحكومة الإسرائيليّة سحبها لإعادة النظر من دون ردّ حتى الآن.

ولفتت إلى أنّ الوفد العسكري اللبناني سيشدّد على أولوية وقف النار بشكل كامل وسيسعى لتوضيح مصطلحات عسكرية تحسباً للوقوع في افخاخ، على غرار ما حصل في العام 2024، ولا سيما موضوع .

وقالت إنّ فكرة الـ"pilot zone" قد تنجح كنموذج للتزامن بين انسحاب إسرائيل وانتشار .