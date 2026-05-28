العشائر العربية شيّعت 14 شهيدًا من أبنائها

شيّعت العشائر العربية اليوم أربعة عشر شهيدًا من أبنائها سقطوا جراء الغارة التي استهدفت منطقة شارنية – برج .وانطلقت مراسم التشييع من أمام مستشفى باتجاه بلدة شارنية، وأكد المشاركون أن "دماء ستبقى عنوانًا للصمود والثبات، وأن أبناء العشائر كانوا وسيبقون جزءًا أصيلًا من معادلة التضحية والدفاع عن الأرض والكرامة، رغم حجم الألم والفاجعة التي أصابت الأهالي".وقد ووري الشهداء الثرى في جبانة البلدة، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني أعمالها في المنطقة، في ظل استمرار البحث عن مفقودين ورفع الأنقاض.