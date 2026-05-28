زحلة تُعزّز أمنها الذكي… 64 كاميرا في المرحلة الأولى

استكمالًا لخطتها الهادفة إلى تطوير القدرات الأمنية وتعزيز معايير السلامة العامة ضمن نطاق المدينة، أعلنت بلدية – معلقة وتعنايل عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المراقبة الذكية، والتي شملت تركيب 64 كاميرا حديثة موزعة على مداخل المدينة والطرقات والمحاور الرئيسية فيها.وأكدت البلدية أنها تعمل حاليًا على التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل تركيب أكثر من 300 كاميرا إضافية، بهدف توسيع نطاق التغطية الأمنية وتعزيز فعالية النظام الرقابي في مختلف أحياء المدينة ومرافقها الحيوية.وقد تضمّن المشروع اعتماد كاميرات ذكية مجهّزة بتقنيات التعرّف على لوحات السيارات (Plate Recognition)، بما يساهم في تعزيز فعالية المتابعة الأمنية ودعم سرعة الاستجابة، وفق أحدث المعايير والتقنيات التكنولوجية المعتمدة عالميًا.وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر مع القوى الأمنية والعسكرية، شددت البلدية على أن نظام المراقبة وُضع بتصرّف المختصة، بما يساهم في دعم الجهود الأمنية، وحماية المواطنين، والحفاظ على الاستقرار والأمان داخل المدينة.كما توجّهت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل بجزيل الشكر والتقدير إلى مدير عام شركة كهرباء ، على مساهمته الكريمة ودعمه لهذا المشروع الذي يستثمر في أمن زحلة وسلامة أهلها، ويعكس نموذجًا من الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المصلحة العامة.وختمت البلدية بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ المشاريع الإنمائية والأمنية الهادفة إلى تطوير المدينة، بالتعاون مع أبناء زحلة وكل الجهات الداعمة، بما يرسّخ مكانة زحلة كمدينة آمنة ومتطورة تواكب أحدث التقنيات والخدمات الحديثة.