ستون يوماً من التهدئة... المونديال يؤجّل المواجهة بين واشنطن وطهران؟

تكشف أوساط ديبلوماسية مطّلعة أن مهلة الستين يوماً الموضوعة لوقف إطلاق النار بين وطهران لا ترتبط فقط بإفساح المجال أمام المفاوضات النووية، بل تحمل في خلفياتها بعداً سياسياً واقتصادياً يتصل بتمرير فترة كأس العالم 2026 بهدوء، ومنع أي انفجار إقليمي كبير قد ينعكس على الحدث العالمي الأضخم.وتشير الأوساط إلى أن تسعى إلى تجميد الجبهات الساخنة مرحلياً، وخصوصاً في ولبنان والعراق، لتفادي أي تهديد للممرات البحرية وأسواق الطاقة وحركة الجماهير والاستثمارات المرتبطة بالمونديال.وتلفت المصادر إلى أن تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران يأتي في إطار "شراء الوقت" أكثر منه الوصول إلى تسوية نهائية، وسط قناعة دولية بأن أي مواجهة واسعة خلال الأشهر المقبلة ستضرب الاستقرار الاقتصادي العالمي وتضع أمام تحديات أمنية ودبلوماسية معقّدة قبل الحدث الرياضي العالمي.