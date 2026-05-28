القرى الأمامية تحت النار… والمسعفون في قلب الميدان

Advertisement

في القرى الأمامية التابعة لقضاء ، من الزواطر إلى كفرتبنيت ، ميفدون، شوكين وكفرمان، واصلت فرق الدفاع والإسعاف في " " عملها الميداني رغم شدة القصف والاستهدافات المتواصلة.الفرق كانت تتمركز داخل ، تنطلق نحو مواقع ثم تعود مجددًا إلى المستشفى، وسط قصف مستمر طال محيطه بشكل مباشر، ما فرض إجراءات ميدانية لتخفيف العديد والآليات حفاظًا على سلامة المسعفين، مع الإبقاء على عدد من الفرق الجاهزة للاستجابة الفورية لأي طارئ.مشهد يلخّص حجم المخاطر التي واجهها المسعفون في الخطوط الأمامية، حيث يبقى الواجب الإنساني حاضرًا رغم النار والخطر.