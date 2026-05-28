لبنان

إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟

Lebanon 24
28-05-2026 | 15:28
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
ذكرت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "هناك قلقاً ضمن أوساط الجيش الإسرائيلي من أن الاتفاق الذي يجري إبرامه بين إيران والولايات المتحدة سيُلزم بوقف العمليات العسكرية ضدّ "حزب الله" في لبنان، بناءً على أوامر من البيت الأبيض". 
ونقلت الهيئة عن مسؤول كبير في القيادة الشمالية قوله، إنّ "حزب الله" يسعى إلى وقف شامل لإطلاق النار، ويمارس ضغوطًا شديدة على إيران لإدراجه في الاتفاق".
 
ولفت المسؤول الكبير إلى أنّ "حزب الله يُقاتل من أجل البقاء".

وأشارت هيئة البثّ إلى أن الجهاز الدفاعي يخشى من أن يؤدي اتفاق يضمّ "حزب الله" إلى وقف الغارات الجوية، بل وربما إلى مطالبة أميركية لإسرائيل بسحب قواتها من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".
 
 
 
