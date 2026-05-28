البعريني زار الصمد: لمقاربة ملف قانون العفو بعيدا عن التجاذبات السياسيّة

Advertisement

زار النّائب النّائب ، للتباحث بملف ، وأكد الطرفان أنّ "أيّ مقاربة وطنية لهذا الملف يجب أن تنطلق من منطق الدولة التي تُداوي جراح أبنائها بالقانون والإنصاف لا بترك الملفات معلّقة على أبواب التجاذبات السياسيّة". كما شدّدا على "ضرورة إبقاء الحوار مفتوحًا بين مختلف للوصول إلى مساحةٍ جامعة تُراعي هواجس اللبنانيين وتحفظ هيبة الدولة في آن، في مرحلةٍ بات يبحث المواطن فيها عن بارقة عدالة كما يبحث عن والأمان الاجتماعي".وخلال جولة في بلدات ، أكد البعريني أنّ "المنطقة "لم تعد تحتمل المزيد من التهميش والوعود المؤجّلة"، معتبرًا أنّ "تشغيل هو ضرورة وطنية واقتصادية وسيادية، إذ من شأنه أن يُحدث نقلة اقتصادية حقيقية في عمومًا وعكار خصوصًا، عبر خلق فرص عمل وتحريك العجلة الاستثمارية والسياحية والتجارية، في وقتٍ يختبر اللبنانيّون واحدة من أقسى الأزمات المعيشية والنقدية في تاريخهم الحديث، وسط انهيار القدرة الشرائية واستمرار الضغوط الاجتماعية على مختلف الفئات".كما توقّف البعريني عند التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، معتبرًا أنّ " يقف اليوم أمام مرحلة دقيقة تتطلّب أعلى درجات التماسك الداخلي، في ظلّ التحوّلات المتسارعة من حوله، وحماية البلاد لا تكون بالشعارات والانقسامات، بل بإعادة بناء مؤسّسات الدولة وتعزيز حضورها الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي، لأنّ المواطن الذي تُثقل كاهله الأزمات لم يعد يعنيه سجال السلطة، بقدر ما يعنيه أن يجد دولة تحفظ كرامته".