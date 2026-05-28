رسالة إسرائيلية لأهالي مرجعيون تُثير القلق… وتحذير من التحرك شرق البلدة

تلقى عدد من أهالي بلدة رسالة من الجيش ، طلب فيها بشكل مباشر عدم التحرك باتجاه منطقة دبين أو نحو الجهة الشرقية من البلدة، وذلك في ظل التوتر الأمني والتطورات الميدانية المتسارعة على الحدود الجنوبية.وأُرفقت الرسالة بخريطة تُظهر المناطق التي طُلب من السكان تجنبها، ما أثار حالة من القلق والترقب بين الأهالي، خصوصًا مع استمرار التحليق والاستنفار في المنطقة.ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه القرى الجنوبية أجواءً متوترة وتحركات ميدانية متلاحقة، وسط مخاوف من تصعيد أمني قد يطال مناطق إضافية.