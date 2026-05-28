اتصالات مشبوهة تستهدف البلديات والدفاع المدني في بعض البلدات الجنوبية

سُجّلت خلال الساعات الماضية اتصالات مشبوهة يُعتقد أنها صادرة عن جهات إسرائيلية، استهدفت البلديات ومراكز الدفاع المدني في عدد من البلدات ، حيث طلب المتصلون بشكل مباشر إخلاء بعض الأحياء والحارات المحددة، مع التشديد على ترك حارات أخرى وعدم إخلائها.وبحسب المعلومات، فإن هذه الاتصالات تتم عبر أرقام عشوائية وغير معروفة، ويجري خلالها الطلب من المواطنين أو الجهات المعنية إخلاء المناطق وعدم تصويرها أو إرسال صور منها، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف هذه الاتصالات وطبيعتها.كما لوحظ أن المتصلين يحددون بدقة الحارات المطلوب إخلاؤها، في حين يطلبون الإبقاء على حارات أخرى من دون أي تفسير واضح، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر والقلق بين الأهالي.وقد طلبت المراجع المختصة من المواطنين توخي الحذر وعدم الانجرار وراء أي اتصالات مجهولة المصدر،والمتابعة مع القنوات الرسمية والجهات المختصة.