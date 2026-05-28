تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتصالات مشبوهة تستهدف البلديات والدفاع المدني في بعض البلدات الجنوبية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-05-2026 | 16:09
A-
A+
اتصالات مشبوهة تستهدف البلديات والدفاع المدني في بعض البلدات الجنوبية
اتصالات مشبوهة تستهدف البلديات والدفاع المدني في بعض البلدات الجنوبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سُجّلت خلال الساعات الماضية اتصالات مشبوهة يُعتقد أنها صادرة عن جهات إسرائيلية، استهدفت البلديات ومراكز الدفاع المدني في عدد من البلدات جنوب لبنان، حيث طلب المتصلون بشكل مباشر إخلاء بعض الأحياء والحارات المحددة، مع التشديد على ترك حارات أخرى وعدم إخلائها.
Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن هذه الاتصالات تتم عبر أرقام عشوائية وغير معروفة، ويجري خلالها الطلب من المواطنين أو الجهات المعنية إخلاء المناطق وعدم تصويرها أو إرسال صور منها، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف هذه الاتصالات وطبيعتها.

كما لوحظ أن المتصلين يحددون بدقة الحارات المطلوب إخلاؤها، في حين يطلبون الإبقاء على حارات أخرى من دون أي تفسير واضح، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

وقد طلبت المراجع المختصة من المواطنين توخي الحذر وعدم الانجرار وراء أي اتصالات مجهولة المصدر،والمتابعة مع  القنوات الرسمية والجهات المختصة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بلدية الشويفات: التعدّي على الدفاع المدني خطّ أحمر
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": استهداف انتشار لفريق الدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الشعيتية وسقوط اصابات
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تستهدف إسرائيل الإسعاف والدفاع المدني في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الكويتية: نتعامل مع هجمات من مسيّرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 02:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جنوب لبنان

غير معروف

إسرائيل

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2026-05-28
Lebanon24
16:57 | 2026-05-28
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28
Lebanon24
16:34 | 2026-05-28
Lebanon24
16:30 | 2026-05-28
Lebanon24
16:30 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24